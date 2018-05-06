Диана Арбенина планирует усыновить ребёнка

Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина рассказала о своих планах усыновить ребёнка. Певица заявила, что в мире есть более важные вещи, чем «рок-н-ролл, гитара и тусовки».



Не секрет, что Диана Арбенина воспитывает двойняшек Артема и Марту в одиночку. Поклонники долгое время считали, что исполнительница родила детей при помощи искусственного оплодотворения. Однако сама Арбенина опровергла данные слухи и призналась, что у двойняшек есть отец, который принимает активное участие в их воспитании.

Недавно рок-певица сообщила, что планирует взять третьего ребёнка з детдома. По словам исполнительницы, «своих» или «чужих» детей небывает.

До 34 лет Диана Арбенина была равнодушна к детям, но ей удалось пересмотреть своё отношение к рождению наследников, вследствие чего на свет появились двойнята.