«Я вам всем должен»: Bow Wow делится деньгами с поклонниками

Рэпер Bow Wow опубликовал пост с фотографией перечисления денег одному из своих поклонником. Под фотографией он объясняет причины своего поступка.

Сегодня стало известно о том, что американский хип-хоп исполнитель Шэд Мосс, более известный как Bow Wow, начал пересылать свои деньги поклонникам. Этим событием рэпер поделился на своей странице в Instagram.

Согласно сообщению, Шэд Мосс больше не нуждается в деньгах, поскольку считает их настоящим злом. Теперь же он намерен финансово помогать всем своим поклонникам. Как заявил артист, на этот шаг его сподвигли вовсе не требования признания в любви или признании. Мосс считает, что обязан заплатить за все то, через что он «протащил» своих поклонников.

«Я вам всем должен», - заключил Bow Wow.

Интересно, что Шэд Мосс знаменит не только своей музыкальной карьерой, но также и актерской. Тридцатиоднолетний рэпер не однократно принимал участие в съемках кино, в число которых входят такие фильмы, как «Как Майк», «Тройной форсаж: Токийский дрифт», «Тайны Смолвилля» и «Дурнушка».

Ранее появилась информация о том, что другой известный рэпер Drake пожертвовал деньги школе и женскому приюту, а также оплатил образование одной из своих поклонниц за счет бюджета своего нового видеоклипа на песню «God’s Plan».