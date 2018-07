Ольга Бузова прочитала рэп с Витей АК-47

Missis Lova-Lova 🖤 L Love 🖤Ловите новый гимн телепроекта Дом-2 💙 Оля Бузова в экране ведёт это шоу, Поможет разобраться чтобы ты любовь нашёл 🙏🏻 Покажи себя на всю страну #наДоме2 💙

A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on Jul 31, 2018 at 4:27am PDT