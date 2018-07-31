Ольга Бузова прочитала рэп с Витей АК-47

Ольга Бузова прочитала рэп вместе с Витей АК-47. Звезда заявила, что трек будет считать новым «гимном» реалити-шоу «Дом-2». Ролик с песней появился на официальной странице исполнительницы в Instagram.

Ведущая телестройки впервые исполнила рэп-партию в песне. Исполнительница буквально «спелась» с Витей АК-47. Звезды российского шоу-бизнеса записали клип на новый «гимн» реалити-шоу «Дом-2». В нём Ольга Бузова предстала перед зрителями в синем комбинезоне на фоне автобуса с логотипом телестройки.

В песне исполнители призвали участников шоу вести себя хорошо, быть открытыми людьми и приложить все усилия, чтобы найти свою настоящую любовь на глазах у всей страны.

Однако после публикации видеоклипа подписчики певицы разделились на два лагеря. Одни хвалили Бузову за смелость исполнить рэп-композицию. Остальные зрители почеркнули откровенность жестов и танцев исполнительницы. Не забыли хейтеры и про нелепый наряд звезды.