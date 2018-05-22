Жена Краско рассказала о ложном ДНК-тесте

Сегодня, 17:10 \\ Шоу-бизнес

Продолжение скандальной истории об известном актере и его возлюбленных. Его нынешняя жена публично сделала шокирующее заявление в эфире телепрограммы.

 Сегодня стало известно о том, что имя известного актера Ивана Краско снова стало причастным к скандалу. На этот раз выяснилось, что его 20-летняя дочь Мария на самом деле является ему неродной. Об этом заявила нынешняя супруга Краско в одной из телепрограмм.

Согласно эфиру программы, Наталья Шевель имеет стопроцентные доказательства, которые доказывают причастность экс-возлюбленной актера Дарьи Горшковой к обману. Дело в том, что некогда Иван Краско имел романтические отношения с молодой участницей театральной студии. Они прожили вместе четыре месяца, а потом разошлись. Но вскоре Народный артист РФ узнал, что у них с Дарьей будет общий ребенок, которого назвали Марией.

Интересно, что в одной из предыдущих программ на телеканале было объявлено о результатах ДНК-тестов, результаты которых говорят об отцовстве Краско.

Сейчас же его нынешняя супруга прошла в эфире процедуру с использованием детектора лжи, которая показала правдивость слов Натальи Шевель. Дочь Ивана Краско Мария на самом деле не является его дочерью, а результаты теста были ложными.

Зрители, в свою очередь, пришли в замешательство, выразив недовольство по поводу эфира. Они высказали свои мнения о «низкопробности» этих шоу.

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Автор - Кристина Мицкевич
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