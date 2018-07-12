Nazareth презентуют новый альбом в Москве

Ветераны рок-сцены Nazareth представят новый альбом в Москве. Концерт состоится 7 февраля 2019 года на площадке Crocus City Hall.



Шотландские музыканты не баловали своих фанатов новыми альбомами уже четыре года. Начав работать над пластинкой Tattooed On My Brain,рокеры столкнулись с серьезной преградой - вокалист группы Дэн Маккаферти получил тяжелое заболевание дыхательных путей. Однако музыканты окончили работу над альбомом, которому будет посвящен гастрольный тур.

Релиз пластинки ожидается 12 октября текущего года, но мировой тур стартует уже 1 августа. Гастроли посвящены не только выходу новой работы, но и 50-летию коллектива. Первыми новые композиции Nazareth услышат жители Германии, Швейцарии и Англии. До России музыканты доберутся только 7 февраля следующего года.

Также сообщается, что Дэн Маккаферти не примет участие в гастрольном туре рок-группы. Солистом выступит Карл Сентенс.