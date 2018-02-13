"Глазами мужа": Навка показала новое фото с отпуска в Италии

Пользователи Интернета обсуждают новую фотосессию Татьяны Навки. Женщина показала, какой именно ее видит супруг.

Сегодня в социальной сети Instagram появились снимки, на которых чемпионка мира по фигурному катанию Татьяна Навка позирует в откровенном платье-парео. Фотографии сопровождались хештегом «глазами мужа», что говорит о причастности пресс-секретаря главы государства к их созданию.

Интересно, что после международного фестиваля «Жара» в Азербайджане супруги направились на отдых в Италию, откуда Татьяна Навка поспешила поделиться новыми публикациями. На них сорока трехлетняя женщина демонстрирует свою идеальную физическую форму и новое малиново-белое платье-парео. Как-либо подписывать снимки Навка не решилась, но указала, что именно такой ее видит муж.

Поклонники не смогли остаться равнодушными такому фотоотчету.

«Внешность – огонь!», «Вы заслужили такого отдыха», «Вашему мужу сейчас завидуют миллионы мужчин по всему свету», «Настоящая русская красавица», «Как с полотен Боттичелли», - прокомментировали пользователи Instagram.