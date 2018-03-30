"Уральским пельменям" отказали в выплате 39 миллионов рублей

Сегодня в пермском арбитражном апелляционном суде в очередной раз рассматривалось разбирательство между творческим объединением "Уральские пельмени" и его экс-руководителя Сергея Нетиевского.

Сообщается, что в ведомстве постановили отклонить иск участников команды, которые в течение длительного времени пытались взыскать с бывшего директора сумму в тридцать девять миллионов рублей, которую Нетиевский не выплатил актёрам за двадцать один концерт в период с 2013 по 2015 год. Известно, что это второй суд, который отклонил иск - до этого аналогичное решение было принято в Свердловском суде.

Истцы уверяют, что Сергей, будучи руководителем объединения, заключил контракт с ИП Нетиевский, вследствие чего гонорары, полученные за шоу, были перечислены на его счёт за сотрудничество с гримёрами, реквизиторами и костюмерами. "Уральские пельмени" требуют признать данный договор недействительным.

Сам Нетиевский не согласен с данными доводами, заявив, что понёс полмиллиона рублей убытка за судебные тяжбы и намеревается взыскать их с истцов, так как не видит юридических и моральных основания для суда.