"Уральским пельменям" отказали в выплате 39 миллионов рублей

Сегодня, 16:28 \\ Шоу-бизнес

Сегодня в пермском арбитражном апелляционном суде в очередной раз рассматривалось разбирательство между творческим объединением "Уральские пельмени" и его экс-руководителя Сергея Нетиевского.

Сообщается, что в ведомстве постановили отклонить иск участников команды, которые в течение длительного времени пытались взыскать с бывшего директора сумму в тридцать девять миллионов рублей, которую Нетиевский не выплатил актёрам за двадцать один концерт в период с 2013 по 2015 год. Известно, что это второй суд, который отклонил иск - до этого аналогичное решение было принято в Свердловском суде.

Истцы уверяют, что Сергей, будучи руководителем объединения, заключил контракт с ИП Нетиевский, вследствие чего гонорары, полученные за шоу, были перечислены на его счёт за сотрудничество с гримёрами, реквизиторами и костюмерами. "Уральские пельмени" требуют признать данный договор недействительным.

Сам Нетиевский не согласен с данными доводами, заявив, что понёс полмиллиона рублей убытка за судебные тяжбы и намеревается взыскать их с истцов, так как не видит юридических и моральных основания для суда.

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