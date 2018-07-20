"Вам еще не надоело?": Алена Водонаева снова оскорбляет полных людей

Сегодня, 16:16 \\ Шоу-бизнес

Поведение светской львицы снова стало причиной скандала. Звезда «Дома-2» продолжает комментировать внешность и поведение других людей.

 Сегодня стало известно об очередном негативном комментарии блогера и экс-участницы скандального телешоу «Дом-2» Алены Водонаевой в сторону людей с излишним весом. Об этом сообщается на официальной странице Водонаевой в Instagram.

Судя по опубликованным фотоснимкам, известный блогер продолжает проводить свое время в городе Лос-Анджелес в Калифорнии, США. Тридцати шестилетняя женщина сфотографировалась на фоне девушки, покупающей мороженое. Водонаева язвительно предложила своим подписчикам угадать причину, по которой полная девушка употребляет высококалорийный десерт. Первым предположением стало желание еще больше располнеть, вторым – заменить «невкусную» холодную воду нормальным мороженым.

Интересно, что это не первый подобный случай за последний месяц. Ранее Алена Водонаева посетила Диснейленд, из которого записала скандальное видео. На нем женщина следует за полной девушкой в короткой розовой юбке, сопровождая это оскорблениями.

Как в прошлый, так и в этот раз подписчики светской львицы пришли в шок от инфантильности их любимицы, обвинив ее еще и в комплексах.

«Вам еще не надоело? Вы же взрослая женщина, жена, мать, наконец», «Следите за собой, будет интереснее», «Снова снимаете людей со спины, так держать! Очень по-взрослому», - писали люди под комментариями к записи.

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Автор - Кристина Мицкевич
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