"Шутка не удалась": Деми Мур рассказала о домогательствах Харви Ванштейна к Брюсу Уиллису

По словам Деми Мур, именно так ее бывший муж получил роль в фильме "Криминальное чтиво". Зрители сразу поняли, что актриса просто пошутила, однако отметили, что ее шутка была вовсе неуместна.

Как известно, в Голливуде только стал затихать скандал вокруг продюсера Харви Ванштейна, которого многие актрисы обвинили в том, что он предлагал им роли в фильмах в обмен на интимную связь. Страсти успокоились, однако актриса Деми Мур вновь решила поднять эту тему во время своего участия в юмористическом шоу "Поджарь звезду".

Так, она решила рассказать, как ее бывший муж Брюс Уиллис смог получить роль в фильме "Криминальное чтиво" Харви Ванштейна. Мур отметила, что актер ушел в отель к Ванштейну на прослушивание, а затем вернулся, крутя в руках БДСМ-кляп из знаменитой сцены в подвале и радостно сообщил жене, что смог получить роль в фильме.

Зрители посмеялись над шуткой актрисы, однако затем отметили, что отсылка к жертвам Ванштейна не совсем уместна в шоу, так как его могли посмотреть те, кто на самом деле пострадал от домогательств, а это бы было им неприятно. Другие же и вовсе заметили, что шутка не удалась и Деми Мур следует развивать свое чувство юмора.

Примечательно, что сам Брюс Уиллис спокойно отреагировал на шутку бывшей жены и не стал делать ей каких-либо замечаний.