Эмбер Херд не стесняется демонстрировать обнаженную грудь

Бывшая супруга Джонни Деппа снова неоднозначным образом привлекает к себе внимание. На этот раз всему виной стало откровенное платье актрисы.

Сегодня стало известно о том, что папарацци застигли актрису Эмбер Херд за уборкой территории своего дома. В неожиданный момент у нее обнажились прелести, что вовремя смогли запечатлеть репортеры.

Интересно, ведь в тот день тридцати двухлетняя артистка решила затеять уборку, выбрав для этого свободное белое платье в пол, стороны которого привлекают внимание своими большими вырезами. Так, при наклоне у Эмбер Херд неоднократно выпадала грудь, что не стало причиной стеснения для бывшей супруги Джонни Деппа.

Звезда «Ромового дневника» и «Лиги справедливости» не раз утверждала, что обладает поистине божественным телом. Женщина демонстрирует свои формы на красной дорожке при каждом удобном случае. Обычное препровождение с друзьями не стало исключением из этого правила. Херд не смутилась тому факту, что другие люди могли увидеть ее обнаженную грудь.

Пользователи Интернета отреагировали по-разному. Кто-то из них был шокирован таким провокационным поведением актрисы, а некоторые признали, что на территории своего дома человек может ходить так, как ему вздумается.

«Звезды тоже люди», - заключили пользователи Сети в комментариях под фотографиями.