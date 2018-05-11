Эмбер Херд не стесняется демонстрировать обнаженную грудь

Сегодня, 15:52 \\ Шоу-бизнес

Бывшая супруга Джонни Деппа снова неоднозначным образом привлекает к себе внимание. На этот раз всему виной стало откровенное платье актрисы.

 Сегодня стало известно о том, что папарацци застигли актрису Эмбер Херд за уборкой территории своего дома. В неожиданный момент у нее обнажились прелести, что вовремя смогли запечатлеть репортеры.

Интересно, ведь в тот день тридцати двухлетняя артистка решила затеять уборку, выбрав для этого свободное белое платье в пол, стороны которого привлекают внимание своими большими вырезами. Так, при наклоне у Эмбер Херд неоднократно выпадала грудь, что не стало причиной стеснения для бывшей супруги Джонни Деппа.

Звезда «Ромового дневника» и «Лиги справедливости» не раз утверждала, что обладает поистине божественным телом. Женщина демонстрирует свои формы на красной дорожке при каждом удобном случае. Обычное препровождение с друзьями не стало исключением из этого правила. Херд не смутилась тому факту, что другие люди могли увидеть ее обнаженную грудь.

Пользователи Интернета отреагировали по-разному. Кто-то из них был шокирован таким провокационным поведением актрисы, а некоторые признали, что на территории своего дома человек может ходить так, как ему вздумается.

«Звезды тоже люди», - заключили пользователи Сети в комментариях под фотографиями.

Поделиться новостью:
Автор - Кристина Мицкевич
Главное за неделю

"Я даже не знала о ее болезни": Коллега рассказала о скончавшейся Наталье Кузнецовой

 Галина Анисимова вспоминает, что никто даже не догадывался о тяжелом состоянии актрисы, ведь та отдавала работе всю себя.

Умерла Наталья Кузнецова - актриса фильма "Жуков"

 Вчера вечером на 56-м году жизни скончалась актриса театра и кино Наталья Кузнецова. О...

В Сети появилось видео с Деми Ловато за несколько часов до передозировки

В Интернет выложили видео с Деми Ловато, отмечающей День рождение танцовщицы своего...

Реджеп Эрдоган попросил Владимира Путина взять Турцию в БРИКС

 В день окончания саммита БРИКС президент Турции выступил с неожиданной просьбой....

«Мальчик или девочка, неважно": Овсиенко обратится к услугам суррогатного материнства

 Звезда девяностых дала откровенное интервью, в котором призналась, что хочет еще раз...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ