Дэвид Бекхэм показал трогательное фото, где подстригает дочь Харпер

Сегодня, 04:30 \\ Шоу-бизнес

Легендарный футболист хотел, чтобы его наследница продолжала носить длинные волосы, однако все же прислушался к ее мнение, а после со слезами на глазах примерил на себя роль парикмахера.

 Известный 43-летний футболист Дэвид Бекхэм показал очередное трогательное фото со своей младшей дочерью Харпер Севен Бекхэм. Как оказалось, семилетняя девочка захотела укоротить свои волосы, и звездный отец согласился помочь ей в этом. Он привел дочь в салон красоты и взял в свои руки ножницы.

 На фотографии как раз запечатлено, как супруг Виктории Бекхэм состригает посеченные кончики волос Харпер, тем самым укорачивая их длину. В этот момент его лицо выражает печаль, и, как кажется, он вот-вот заплачет. Однако на лице у юной красавицы противоположные эмоции. Она смеется, глядя в зеркало на себя и своего растроганного отца. Снимок, где он подстригает дочь, меньше чем за сутки собрал почти два миллиона отметок "Нравится".

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Автор - Александра Ровер
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