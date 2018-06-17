Внучка Елизаветы II рассказала о семейной трагедии

Зара Тиндолл рассказала, что последнее 1,5 года были худшими в её жизни.

Девушка призналась, что они с мужем, бывшим регбистом Майком Тиндоллом, лишились двух не рождённых малышей. О первом несчастье было известно и ранее, два года назад на раннем сроке у Зары случился выкидыш. О потере второго ребёнка пара смогла рассказать только сейчас, немного оправившись от утраты. Зара и Майкл готовились второй раз стать родителями, когда врачи сообщили, что девушка носит мёртвый плод. Срок был достаточно большим, поэтому медики приняли решение не делать аборт, а извлечь ребёнка, вызвав искусственные роды. Тогда не сломаться супругам помогла лишь старшая дочь Мия. Жизнерадостная малышка вернула к жизни родителей. В июне этого года, в свои 37 лет, Зара во второй раз стала мамой. Теперь в семействе Тиндолл подрастает ещё одна девочка. Дочь принцессы Анны чемпионка в конном спорте, а 8 лет назад Зара запустила в производство собственный брэнд одежды для наездников.