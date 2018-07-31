Маруся Фомина снялась полностью голой на последнем месяце беременности

Сегодня, 14:53 \\ Шоу-бизнес

Вынашивая первенца от продюсера Алексея Киселева, она не забывает подогревать свою популярность. 31 июля она разместила откровенные фотографии в Instagram.

 Маруся Фомина снялась в фотосессии Олега Зотова. Для этого она полностью разделась и предстала перед фотографом голой, прикрыв интимные места руками. Живот модели заметно выступает вперед и не дает усомниться в её положении. В то же время Маруся Фомина остается весьма женственной и привлекательной. В описании отмечено, что красивую внешность знаменитости подчеркнула визажист Екатерина Бобкова.

Это заметили и пользователи социальной сети. Многие восхитились столь смелым поступком на последнем месяце беременности. Они единодушно похвалили красоту Маруси Фоминой.

С Алексеем Киселевым модель впервые публично заявили о своих отношениях в ноябре 2017 года, посетив фестиваль Дианы Вишневой. В мае пара уже оформила свой брак официально. К тому времени Маруся Фомина уже была беременна. А до этого у неё был роман с актером Павлом Табаковым, сыном покойного режиссера Олега Табакова.


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Автор - Александр Лубяной
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