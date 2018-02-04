Дрессировщика Аскольда Запашного экстренно госпитализировали с сильными болями в желудке

Сегодня, 14:39 \\ Шоу-бизнес

Стало известно о том, что знаменитый цирковой артист Аскольд Запашный был в срочном порядке доставлен на машине скорой помощи в больницу с жуткими болями в желудке. О произошедшем рассказали родственники Запашного.

 Мать Аскольда и Эдгарда Запашного рассказала о том, что ее 40-летнего сына с сильными болями в желудке увезли в больницу после того, как во время катания на водных лыжах в Подмосковье упал и наглотался воды. Подозревается, что у Аскольда Запашного подозревается кишечная палочка, однако в настоящий момент ему ничего не угрожает.

Мать дрессировщика сообщила о том, что сейчас ему ничего не угрожает, вскоре врачи прочистят ему желудок и выпишут. Об этот сообщил и брат пострадавшего, Эдгард Запашный. По его словам, мужчине стало плохо по дороге на работу, он вызвал скорую и отправился в больницу. В настоящий момент с ним находятся жена и мать.

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Автор - Наталья Черная
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