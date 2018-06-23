Внуки миллиардера Тельмана Исмаилова просят помощи у отца

Сегодня, 14:33 \\ Шоу-бизнес

В ток-шоу, которое выходит на федеральном канале, обратилась Екатерина Романова. Девушка утверждает, что на протяжении восьми лет находилась в гражданском браке с сыном одно из богатейших людей России. У Екатерины и Сархана Исмаилова подрастают двое детей. Девушка просит отца детей одуматься и помочь семье материально.

 Романова рассказала, что вначале её жизнь была похожа на сказку: дорогие подарки, особняки, любовь восточного мужчины. Однако влюблённая пара скрывала отношения от миллиардера Тельмана Исмаилова, боясь, что он разгневается и насильно женит сына на другой. Внуков с дедушкой также не познакомили. Екатерине надоело скрывать отношения, из-за чего гражданский брак распался. Девушку выселили из шикарного особняка, в котором она до сих пор прописана, а затем Сархан отобрал детей, чтобы отомстить бывшей возлюбленной, но Екатерине удалось вернуть детей, так как официально Исмаилов не признал детей. Девушка никогда не работала и не имеет освоенной профессии, сейчас она служит при монастыре, подрабатывает в магазине и ухаживает за пожилыми людьми, чтобы прокормить детей. Однако Романова отмечает, что денег не хватает и просит отца своих детей помочь материально, сами же ребята говорят, что скучают по отцу, которого не видели больше четырёх лет. Напомним, что Тельман Исмаилов - российский бизнесмен, бывший владелец Черкизовского рынка. В годы своей активности предприниматель славился невиданной щедростью. 3 года назад Исмаилов обанкротился, в прошлом году его объявили в международный розыск, обвинив в организации убийств, и не законном обороте оружия. На данный момент местонахождения предпринимателя не известно.

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Автор - Валерия Лисичкина
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