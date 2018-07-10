Ваенга критикует Монеточку вслед за Земфирой

Имена новых звезд российской сцены не дает покоя ее «ветеранам». На этот раз с критикой выступила дива шансона.

Сегодня стало известно о продолжении скандала, связанного с именем певицы Елизаветы Гырдымовой, более известной как Монеточка. На этот раз другая звезда российской шансон-сцены Елена Ваенга позволила себе неодобрительно высказаться в адрес Монеточки под публикацией видео с ее выступления в Instagram.

По словам самой Елены Ваенги, она возмущена тем, что люди сходят «как с катушек» с такой «чудовищной фигни». Помимо этого, певица отметила возмутительный для нее факт, согласно которому Монеточкой интересуются даже те, «у кого со вкусом и мозгами в порядке».

«Жесть», - заключила исполнительница шансона.

Интересно, что это не первое высказывание представителя российского шоу-бизнеса. Так, недавно известные рок-певицы Земфира и Диана Арбенина негативно высказались о творчестве самой Монеточки, а также об Анастасии Ивановой, или Гречки. Напомним, что Монеточка приобрела всероссийскую известность в прошлом году, выпустив музыкальный альбом «Я – Лиза». До этого девушка успела записать общий трек с репером Noize MC.