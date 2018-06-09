Ольгу Бузову приводят в чувства капельницами

Звёздный статус обязывает выставлять свою жизнь на показ даже в сложные моменты, ведь поклонники волнуются и могут нафантазировать лишнего. Ольга Бузова не перестаёт вести публичный образ жизни даже, когда девушка себя плохо чувствует. Ольга выложила в Instagram видеозаписи, в которых призналась, что её здоровье оставляет желать лучшего.

Девушка рассказала, что на гастролях не могла себе позволить жаловаться, однако сейчас, когда она находится дома, Бузова решила сообщить новость о своём здоровье подписчикам. Знаменитость смотрела телепередачи на канале, где работает (не исключено, что «Дом-2»), и ожидала врача. Ольга фотографировала, как медики ставили ей капельницу, что заставило поволноваться поклонников певицы, однако, Бузова успокоила их, разъяснив, что ей капают витамины для поднятия иммунитета. Так же девушка написала, что рада возможности наконец-то отдохнуть и посмотреть телевизор. Стоит отметить, что знаменитость очень много работает, помимо постоянных съёмок в «Дом-2», девушка поёт, ведёт бизнес в модной и пищевой индустриях, но заверяет, что делает это не ради денег, а потому что любит быть в центре внимания.