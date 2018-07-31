"Была острая по характеру": Владимир Андреев рассказал правду об умершей от рака Наталье Кузнецовой

Народный артист СССР и близкий друг покойной сотрудничал с ней на сцене много лет подряд, так что отлично знал, каким человеком она была.

Известный 87-летний советский и российский современный актер театра и кино Владимир Андреев рассказал правду об умершей от рака Наталье Кузнецовой. Много лет бок о бок он играл с ней на одной сцене и никогда не задумывался, что она уйдет из жизни раньше него, ведь она была младше его на целых 32 года.

Андреев начал свое обращение с того, что будет восхищаться ею не потому, что так надо и потому, что человек ушел. Он заверил журналистов, что память Кузнецовой действительно заслуживает добрых слов. "Она была острая по характеру", - признал артист, однако с уверенностью сказал, что для нее это было лишь плюсом. Именно это, по его мнению, помогло достичь ей таких высот и браться за такие задания, которые многим показались бы невыполниными.

Владимир Андреев отмечает, что без преувеличения Наталью Кузнецову можно назвать поистине одаренным, талантливым человеком. Он помнит ее авторские стихи и сценарии. Актер заключил, что его ушедшая из жизни коллега заслуживала лишь лучшего.