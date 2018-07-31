"Была острая по характеру": Владимир Андреев рассказал правду об умершей от рака Наталье Кузнецовой

Сегодня, 13:51 \\ Шоу-бизнес

Народный артист СССР и близкий друг покойной сотрудничал с ней на сцене много лет подряд, так что отлично знал, каким человеком она была.

 Известный 87-летний советский и российский современный актер театра и кино Владимир Андреев рассказал правду об умершей от рака Наталье Кузнецовой. Много лет бок о бок он играл с ней на одной сцене и никогда не задумывался, что она уйдет из жизни раньше него, ведь она была младше его на целых 32 года.

Андреев начал свое обращение с того, что будет восхищаться ею не потому, что так надо и потому, что человек ушел. Он заверил журналистов, что память Кузнецовой действительно заслуживает добрых слов. "Она была острая по характеру", - признал артист, однако с уверенностью сказал, что для нее это было лишь плюсом. Именно это, по его мнению, помогло достичь ей таких высот и браться за такие задания, которые многим показались бы невыполниными.

Владимир Андреев отмечает, что без преувеличения Наталью Кузнецову можно назвать поистине одаренным, талантливым человеком. Он помнит ее авторские стихи и сценарии. Актер заключил, что его ушедшая из жизни коллега заслуживала лишь лучшего.

Поделиться новостью:
Автор - Александра Ровер
Главное за неделю

"Я даже не знала о ее болезни": Коллега рассказала о скончавшейся Наталье Кузнецовой

 Галина Анисимова вспоминает, что никто даже не догадывался о тяжелом состоянии актрисы, ведь та отдавала работе всю себя.

Умерла Наталья Кузнецова - актриса фильма "Жуков"

 Вчера вечером на 56-м году жизни скончалась актриса театра и кино Наталья Кузнецова. О...

В Сети появилось видео с Деми Ловато за несколько часов до передозировки

В Интернет выложили видео с Деми Ловато, отмечающей День рождение танцовщицы своего...

Реджеп Эрдоган попросил Владимира Путина взять Турцию в БРИКС

 В день окончания саммита БРИКС президент Турции выступил с неожиданной просьбой....

«Мальчик или девочка, неважно": Овсиенко обратится к услугам суррогатного материнства

 Звезда девяностых дала откровенное интервью, в котором призналась, что хочет еще раз...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ