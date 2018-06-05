Нецензурное слово вырвалось у Ким Кардашьян при первой встрече с Трампом

Телеведущая не смогла сдержать восхищение, оказавшись в Белом Доме. Об этом она рассказала во время американского ток-шоу «Джимми Киммел в прямом эфире».

На первую встречу с президентом Дональдом Трампом знаменитость отправилась прямо к нему на работу - в Овальный кабинет. Ким Кардашьян утверждает, что обстановка зала произвела на неё весьма сильные положительные эмоции, которые вырвались наружу помимо её воли. Звездная гостья сказала нецензурное слово непосредственно при Дональде Трампе.

Однако конфуз никак не повлиял на общее настроение рабочей встречи. Ким Кардашьян пообщалась с президентом о тюремной реформе и сообщила ему о списке лиц, которых жаждет выпустить на свободу из заключения. По словам модели, Дональд Трамп "сделал что-то потрясающее" и заслужил её признательность. Ранее сам политик положительно прокомментировал итоги беседы.