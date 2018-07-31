"Я даже не знала о ее болезни": Коллега рассказала о скончавшейся Наталье Кузнецовой

Галина Анисимова вспоминает, что никто даже не догадывался о тяжелом состоянии актрисы, ведь та отдавала работе всю себя.

Коллега скончавшейся Натальи Кузнецовой, 89-летняя советская и российская актриса театра и кино Галина Анисимова рассказала, какой та была. Вместе знаменитости сотрудничали на сцене театра имени Ермоловой. По словам Анисимовой, у ее напарницы была большая тяга к творчеству. По этой причине в родном театре она бралась за работу, которой даже не была обучена, например, ставила шуточные представления, выступая в качестве режиссера.

Коллега умершей накануне Натальи Кузнецовой даже не подозревала, что та была серьезно больна. "Я даже не знала о ее болезни", - откровенно поделилась она. О трагедии стало известно сегодня. Уже назначена дата прощания, она состоится 1 августа в Боткинской больнице. Начало в 11 часов утра.