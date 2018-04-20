Бойфренд Наоми Кэмпбелл взволновал поклонников актрисы снимком УЗИ

Сегодня, 02:30 \\ Шоу-бизнес

35-летний Skepta, с которым уже больше года встречается популярная актриса, опубликовал в социальной сети снимок УЗИ своего будущего ребенка.

 Поклонники Наоми Кэмпбелл озадачены новостью, которую преподнес им возлюбленный актрисы. На днях Джозеф Аденуга выложил на свою страничку в социальной сети Instagram фото, сделанное во время процедуры УЗИ. Фанаты моментально засыпали пару поздравлениями. Фото сделано так, что видна подпись на снимке «ребенок Аденуга». Актриса пока не подтвердила эту информацию, но большинству подписчиков это не нужно. Они уверены, что у пары скоро будет совместный ребенок, поскольку их роман являлся в сове время одной из самых обсуждаемых тем. Однако некоторые все же уверены в том, что рэпер встречался с другой женщиной, поэтому не спешат называть Наоми мамой будущего малыша.

Сведения о том, что Наоми Кэмпбелл и Джозеф Аденуга встречаются, появились в сети еще прошлой осенью. Поклонникам гадать пришлось довольно продолжительное время, ведь пара только в марте подтвердила распространившиеся слухи. Однако особо преданные фанаты все-таки пока не спешат радоваться и ждут официального подтверждения новости еще и от самой Наоми.

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Автор - Евгения Чернобаб
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