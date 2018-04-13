Бузова разочаровала фанатов клоунским нарядом и фото с Витей АК-47

Сегодня, 00:30 \\ Шоу-бизнес

Буквально недавно на Поляне популярной телестройки появился рэпер Витя АК-47, с которым сразу же захотела сфотографироваться Ольга Бузова. Телеведущая разместила фото в соцсети, чем разочаровала фанатов.

 Как известно, популярная телеведущая и певица Ольга Бузова довольно часто радует своих поклонников в соцсети необычными образами. Наряды звезды иногда вызывают восхищение поклонников, однако последняя фотография фанатов серьезно разочаровала. На снимке Бузова появилась в компании известного рэпера Вити АК-47. На себя она надела ассиметричное ярко-синее трико, колготки в сеточку и черный лиф, за что фанаты сравнили ее с клоуном.

Фанаты отметили, что наряд Бузовой довольно нелепый, она только разочаровала фанатов. Многие посоветовали певице больше никогда не надевать подобного, чтобы не выглядеть клоуном. Другие же заметили, что Бузова никогда не найдет себе мужа, если не перестанет разгуливать в клоунских нарядах и оголяться на публике.

Поделиться новостью:
Автор - Наталья Черная
Главное за неделю

"Я даже не знала о ее болезни": Коллега рассказала о скончавшейся Наталье Кузнецовой

 Галина Анисимова вспоминает, что никто даже не догадывался о тяжелом состоянии актрисы, ведь та отдавала работе всю себя.

Умерла Наталья Кузнецова - актриса фильма "Жуков"

 Вчера вечером на 56-м году жизни скончалась актриса театра и кино Наталья Кузнецова. О...

В Сети появилось видео с Деми Ловато за несколько часов до передозировки

В Интернет выложили видео с Деми Ловато, отмечающей День рождение танцовщицы своего...

Реджеп Эрдоган попросил Владимира Путина взять Турцию в БРИКС

 В день окончания саммита БРИКС президент Турции выступил с неожиданной просьбой....

"Была острая по характеру": Владимир Андреев рассказал правду об умершей от рака Наталье Кузнецовой

 Народный артист СССР и близкий друг покойной сотрудничал с ней на сцене много лет...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ