Бузова разочаровала фанатов клоунским нарядом и фото с Витей АК-47

Буквально недавно на Поляне популярной телестройки появился рэпер Витя АК-47, с которым сразу же захотела сфотографироваться Ольга Бузова. Телеведущая разместила фото в соцсети, чем разочаровала фанатов.

Как известно, популярная телеведущая и певица Ольга Бузова довольно часто радует своих поклонников в соцсети необычными образами. Наряды звезды иногда вызывают восхищение поклонников, однако последняя фотография фанатов серьезно разочаровала. На снимке Бузова появилась в компании известного рэпера Вити АК-47. На себя она надела ассиметричное ярко-синее трико, колготки в сеточку и черный лиф, за что фанаты сравнили ее с клоуном.

Фанаты отметили, что наряд Бузовой довольно нелепый, она только разочаровала фанатов. Многие посоветовали певице больше никогда не надевать подобного, чтобы не выглядеть клоуном. Другие же заметили, что Бузова никогда не найдет себе мужа, если не перестанет разгуливать в клоунских нарядах и оголяться на публике.