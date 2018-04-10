Российский политик сравнил Бузову с Шапокляк и посоветовал доить коров

Государственный деятель Виталий Милонов резко негативно высказался в адрес Ольги Бузовой. Депутат заявил, что не понимает, кому она можно нравиться, ведь девушка не умеет, ни петь, ни танцевать, к тому же назвал проект, сделавший популярным Бузову, борделем.

Известно, что проект «Дом-2» регулярно критикуют, однако настолько негативно ещё никто не отзывался о телешоу и его ведущей. Милонов высказал сомнения по поводу наличия у Ольги мозгов, предложив запустить обучающее шоу на примере ведущей, сравним её с героиней советского мультфильма Шапокляк. В частности, политик говорит о видеороликах в социальных сетях звезды, на которых она танцует, находясь за рулём автомобиля. Политик заявляет, что не беспокоится за жизнь Ольги, его намного больше волнует судьба других участников дорожного движения, которые могут пострадать из-за девушки. Злостный политик также подчеркнул, что девушка натворила много плохого за свою жизнь, и посоветовал ей заняться полезным делом. Например, научиться готовить или заняться дойкой коров.