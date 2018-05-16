Жена Аршавина высказалась о старших брошенных детях мужа

Два года назад российский футболист Андрей Аршавин женился на журналистке Алисе Казьминой, бросив при этом Юлию Барановскую с тремя детьми. Известная телеведущая многократно заявляла, что бывший возлюбленный оставил их без каких-либо денежных средств, не общаясь с детьми, и не давая разрешения на их заграничные путешествия.

Новоиспечённую жену Аршавина, как и его самого, неустанно критикуют за этот поступок. Однако Алиса утверждает, что её муж очень ранимый и мягкий человек, он не хочет вступать ни в какие конфликты, не с бывшей девушкой, не с журналистами. Андрей общается со старшими детьми, старается уделить им, как можно больше внимания, помимо этого они даже летали на совместный отдых. Но подписчики девушки в Instagram считают, что Алиса просто пытается облагородить избранника. Так поводом для новой порции критики стало невинное семейное фото футболиста с маленькой дочерью. Комментаторы поинтересовались, не забыл ли Аршавин о своих старших детях. Жена футболиста устала что-то доказывать, и завила, что удивилась такому долгому отсутствию комментариев по поводу детей Андрея от прошлого брака.

Что касается Юлии Барановской, то у неё всё прекрасно, девушка востребованная телеведущая, а недавно её перепутали с голливудской актрисой.