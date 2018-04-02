Пародия на хит Киркорова «Ибица», снятая Варнавой и Федункив, продолжает набирать лайки

Участницы Comedy Woman сняли видеоклип на песню российского поп-короля Филиппа Киркорова «Ибица». Екатерина Варнава написала в Instagram, что благодаря хиту Баскова и Киркорова на Ибице побывала половина жителей России, песня не оставила равнодушными и Варнаву.

Вместе с пермской звездой Мариной Федункив девушка записала пародийный клип. По сценарию Екатерина вместе с партером по Comedy Woman пытается попасть на дискотеку для пожилых людей, заявив, что они двойники исполнителей хита и ветераны танцев, затем в кадре появляется Федункив в ярком образе, и возлюбленный Варнавы решает сменить даму сердца, из-за чего завязывается потасовка. Клип оценили миллионы подписчиков звёзд комедийного шоу, однако он собрал как положительные, так и отрицательные отзывы. Многие комментаторы заявляют, что посмеялись от души, другие же утверждают, что девушки переигрывают и сама задумка видеоролика им не понятна. Тем не менее Филипп Киркоров ещё только анонсировал выход клипа, а пародия на него продолжает набирать лайки и просмотры.