Дочь Леонида Якубовича обвиняет отца в чрезмерном давлении на неё

Сегодня, 09:40 \\ Шоу-бизнес

Извечная проблема отцов и детей знакома и знаменитым людям. Так дочь Леонида Якубовича заявила, что в карьере рассчитывает только на себя.

 После трёх лет обучения в престижном московском учебном заведении Варвара решила немного отступить от своей специальности и попробовать себя в роли журналиста. Однако идти на телевиденье к папе девушка не захотела. Варвара получила работу в информационном агентстве «ТАСС», дочь ведущего телешоу «Поле чудес» отмечает, что получила работу без использования отцовских связей, несмотря на то, что в этом году стажироваться взяли всего десять студентов. Новости, написанные Варварой, ещё не публикуют, так юная журналистка ещё недостаточно набралась опыта. Девушка заявляет, что не хочет обращаться за помощью к отцу, так как благодаря его настойчивым советам, Варвара осваивает не интересную ей профессию. К тому же, по мнению начинающей журналистки, на телевиденья мало интересной работы, а на «Первом канале» вовсе не приятная атмосфера.

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Автор - Валерия Лисичкина
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