Сергей Безруков показал двухлетнюю дочь Марию в новом клипе

Сегодня, 09:17 \\ Шоу-бизнес

Девочка появилась на свет 4 июля 2016 года. Актер решил задействовать ее в самодельном "телефоноклипе" на свою новую песню "С какой мы планеты" (издана совместно с группой "Крестный папа").

 Накануне популярный российский актер Сергей Безруков разместил в своем официальном профиле Instagram отрывки клипа собственного производства на новую песню "С какой мы планеты". Стоит отметить, что трек за короткое время стал популярен и выбрался на пятую позицию в музыкальном чарте iTunes.

Примечательно, что в новом самодельном клипе Безруков показал свою двухлетнюю дочь Марию. По его словам, съемки вовсе не были запланированы и были произведены с помощью смартфона. Полное видео актер загрузил на свой YouTube-аккаунт.

Поклонники были рады посмотреть на творчество Сергея Безрукова, хоть он и не является профессиональным оператором. Многие написали, что им настолько понравился клип, так что они пересматривали его снова и снова. "Гениально, сильно и нежно, весело и грустно, громко и романтично:))))", "Как приятно смотреть на Сергея,а поет как хорошо,талантище!!!Удачи,везения любви Вам и Вашей семье.Мы вас любим!!!" (орфография и пунктуация авторов сохранены), - написали восторженные комментаторы.


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Автор - Александра Ровер
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