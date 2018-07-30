Мужа Ани Лорак уличили в измене

Сегодня, 09:13 \\ Шоу-бизнес

Многие поклонники Ани Лорак не раз отмечали, что по доброму завидуют её семейному счастью. Девушка замужем за турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу.

 Сама певица утверждает, что на свои нужды она зарабатывает самостоятельно, вопреки распространённому мнению, что муж её полностью обеспечивает. Сейчас у Каролины очень плотный график, девушка признаётся, что она больше вкладывает, чем зарабатывает, поэтому ей приходится трудиться без отдыха. Однако в интервью певица отмечала, что им с Муратом приходится нелегко из-за постоянного её отсутствия, но они всегда находят время пообщаться несколько раз в день. Муж с пониманием относится к творческой деятельности исполнительницы, поддерживает её, и ждёт встречи. Пока Ани Лорак зарабатывает деньги, выступает на различных фестивалях, даёт сольные концерты, записывает альбомы, её муж развлекается в Киеве. Недавно в СМИ появились сообщение о том, что очевидцам удалось подловить мужа знаменитости на измене. Посетители киевского ночного клуба сфотографировали Мурата в компании со жгучей брюнеткой. Очевидцы утверждают, что пара вела себя явно не как друзья, молодые люди шептались, обнимались, и трогали друг друга за интимные места. Позже удалось выяснить, что спутница турецкого бизнесмена - местная любительница тусовок и владелица интернет-магазина Яна Беляева. Ани Лорак на данный инцидент ещё никак не отреагировала.

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Автор - Валерия Лисичкина
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