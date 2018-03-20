Сергей Жуков отменил концерты из-за предстоящей операции

Сегодня, 09:30 \\ Шоу-бизнес

Гастрольный тур «Руки вверх» пришлось отменить из-за ухудшения самочувствия лидера группы. Сообщается, что Сергей Жуков находится в медицинском учреждении, музыкант перенёс уже два хирургических вмешательства, и ожидает ещё одну операцию.

Кумир 2000-х годов остаётся востребованным и ныне. На последний месяц лета планировались концерты в курортных городах России. 

 Однако на официальной страничке в Instagram представители артиста сделали заявление, согласно которому Сергей извиняется перед поклонниками, обещает при первой возможности записать обращение и рассказать, что с ним случилось. На данный момент не известны подробности о состоянии здоровья певца. В сообщении отмечалось, что Жуков надеется поправить здоровье и вернуться на сцену, продолжив творческую деятельность. Жена исполнителя Регина Бурд выложила в социальную сеть фотографию с цветами, под которой поблагодарила мужа и написала, что скучает.

В последнее время музыкант уменьшил количество концертных туров, из-за открытия семейного бизнеса. Супруги стали владельцами кондитерской под названием «Любовь и сладости».

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Автор - Валерия Лисичкина
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