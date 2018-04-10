"Лучше, чем у дочки": Мать Волочковой шокировала фанатов стройными ногами

Сегодня, 06:30 \\ Шоу-бизнес

Мать Волочковой настолько шокировала подписчиков, что они засомневались, что эта женщина на самом деле может являться бабушкой 12-летней Ариадны. Многие даже отметили, что скандальной балерине следует брать пример со своей матери.

 В настоящий момент Тамара Владимировна отправилась вместе с Ариадной на отдых в Турцию, откуда с удовольствием делится фотографиями внучки и пейзажами, а сама на снимках появляться редко. Буквально недавно она поделилась фотографией на фоне ночного отеля, которая сразу же впечатлила фанатов. На снимке 67-летняя Тамара Владимировна одета в просторную белую блузку, короткие шорты и молодежные кеды.

Женщина продемонстрировала стройные и подтянутые ноги, при этом фанаты отметили, что ее знаменитая дочь Анастасия Волочкова может только позавидовать своей матери. Подписчики тут же принялись рассыпаться в комплиментах в адрес женщины, отметив, что ее ноги выглядят гораздо лучше, чем у Волочковой. Они даже засомневались в том, что Тамара Владимировна на самом деле является бабушкой Ариадны, ведь выглядит она гораздо моложе своего возраста.

Интеллигентная женщина натолкнула фанатов на мысль, что Волочковой не помешает брать с нее пример и учиться скромности, вместо того, чтобы демонстрировать свои шпагаты в самых неподходящих для этого местах.

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Автор - Наталья Черная
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