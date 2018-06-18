"Все вранье": Лещенко рассказал о состоянии здоровья Кобзона

Буквально недавно СМИ начали сообщать о том, что народный артист России Иосиф Кобзон впал в кому. Опровергнуть эти сообщения решил его близкий друг Лев Лещенко.

В понедельник, 30 июля, российский певец Лев Лещенко рассказал о состоянии находящегося в больнице Иосифа Кобзона. По его словам, все сообщения о том, что Кобзон в настоящий момент пребывает в коме, являются полным враньем. Лещенко отметил, что народный артист чувствует себя абсолютно нормально и находится в сознании. Он просто проходит обычное лечение в связи с раком и ничего более.

Лещенко также отметил, что сегодня побеседовал с женой Кобзона, которая отметила, что все сведения о коме или вентиляции легких являются выдумкой прессы.

Напомним, ранее пресс-секретарь Кобзона Варвара Виноградова призвала не хоронить артиста раньше времени и отметила, что ухудшения самочувствия артиста не наблюдается.