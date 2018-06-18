"Все вранье": Лещенко рассказал о состоянии здоровья Кобзона

Сегодня, 18:04 \\ Шоу-бизнес

Буквально недавно СМИ начали сообщать о том, что народный артист России Иосиф Кобзон впал в кому. Опровергнуть эти сообщения решил его близкий друг Лев Лещенко.

 В понедельник, 30 июля, российский певец Лев Лещенко рассказал о состоянии находящегося в больнице Иосифа Кобзона. По его словам, все сообщения о том, что Кобзон в настоящий момент пребывает в коме, являются полным враньем. Лещенко отметил, что народный артист чувствует себя абсолютно нормально и находится в сознании. Он просто проходит обычное лечение в связи с раком и ничего более.

Лещенко также отметил, что сегодня побеседовал с женой Кобзона, которая отметила, что все сведения о коме или вентиляции легких являются выдумкой прессы.

Напомним, ранее пресс-секретарь Кобзона Варвара Виноградова призвала не хоронить артиста раньше времени и отметила, что ухудшения самочувствия артиста не наблюдается.

Поделиться новостью:
Автор - Наталья Черная
Главное за неделю

В Сети появилось видео с Деми Ловато за несколько часов до передозировки

В Интернет выложили видео с Деми Ловато, отмечающей День рождение танцовщицы своего балета.

Реджеп Эрдоган попросил Владимира Путина взять Турцию в БРИКС

 В день окончания саммита БРИКС президент Турции выступил с неожиданной просьбой....

«Мальчик или девочка, неважно": Овсиенко обратится к услугам суррогатного материнства

 Звезда девяностых дала откровенное интервью, в котором призналась, что хочет еще раз...

Рак ждет всех, но не все до него доживают: Врачи шокировали информацией о состоянии Кобзона

 У певца Иосифа Кобзона рак предстательной железы. Опухоль могла дать метастазы в другие...

Игорь Макаров показал киску жены Леры Кудрявцевой

 Известный российский хоккеист показал на своем профиле нового члена семьи. Им стала...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ