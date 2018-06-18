Отец Меган Маркл использовал имя принцессы Дианы

Сегодня, 17:20 \\ Шоу-бизнес

На свадьбе дочери с принцем Гарри Томас Маркл так и не побывал. Тогда Меган говорила о плохом самочувствии отца.

Не так давно Томас Маркл стал давать скандальные интервью журналистам. Причем, он зарабатывал на имени своей дочери. Томас успел рассказать о политических взглядах принца Гарри, а также о том, что пара уже старается зачать ребенка. Все эти действия вывели королеву Елизавету из себя, и она запретила ему посещение всех мероприятий с королевской семьей.

Мир затаил дыхание и ожидал, когда же Меган помирится со своим отцом. Однако Томас снова начал давать интервью прессе. Он рассказал, что Меган, мол, начала его игнорировать. По словам отца герцогини, все телефоны теперь недоступны. Вот только сейчас Томас сделал недопустимое: с одной из бесед с прессой он использовал имя принцессы Дианы, покойной матери Гарри и Уильяма.

Томас заявил, что будь она жива, то осудила бы то, как Меган и вся королевская семья с ним поступает. Также он добавил, что именно он, ее отец, сделал из нее герцогиню, и она ему обязана.

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Автор - Алёна Иванова
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