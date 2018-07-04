Лобода рассказала о том, что маленькая Тильда перестала узнавать свою мать

Как известно, буквально недавно Лобода стала мамой во второй раз, однако сейчас она испытывает некоторые проблемы в общении с младшей дочерью. Певица отметила, что малышка просто забывает маму в том случае, если она долгое время отсутствует.

Так, на своей странице в соцсети Светлана Лобода решила рассказать, как чувствует себя в роли мамы двоих детей. Певица отметила, что старшая дочь уже привыкла к тому, что мама может отсутствовать долгое время из-за выступлений, а вот младшая пока никак не может смириться с происходящим.

Недавно ей пришлось уехать на пару недель на гастроли, а по приезду Тильда просто не узнала свою мать и начала сильно плакать, чем расстроила певицу. Все же, Лобода постаралась успокоить свою дочь и объяснила, что у мамы такая специфика работы, иногда ей придется оставлять малышку с няней и уезжать на концерты.

Также Лобода поспешила рассказать о том, что плохой матерью она вовсе не является, как только ей приходится надолго оставить младенца, она всегда оставляет большие запасы грудного молока для дочери. Кроме того, для себя певица расставила приоритеты. Она отметила, что будет работать много, однако не на износ, так как ее дочерям никто не сможет заменить мать.