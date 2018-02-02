Муж Ксении Собчак рассказал, что теряет зрение

Максим Виторган шокировал поклонников подробностями своего здоровья. Популярный артист сообщил поклонникам об изменениях в своей жизни.

Известного артиста продолжает подводить здоровье. Известно, что ранее Витроганов страдал от лишнего веса. Однако от этого супруг Собчак избавился, начав ходить в спортзал и заниматься. Поклонники были приятно удивлены и отметили улучшение внешнего вида Максима Витроганова всего за несколько месяцев.

Однако сейчас у артиста новая напасть, о которой он сообщил своим фанатам. Супруг экс-кандидата в президенты Ксении Собчак опубликовал на своей страничке в Instagram снимок. Фотография запечатлела самого Витроганова в очках. Артист пожаловался, что теряет зрение и читать без специальных приспособлений уже не может. Супруг телеведущей заявил, что старается правильно питаться, поскольку здоровье заставляет. Подписчики порекомендовали Максиму Витроганову продолжать в том же духе, не отказываясь от правильного образа жизни, который он выбрал, а также брать пример со своей жены и больше двигаться.

Актер, конечно, демонстрирует изрядную долю юмора в разговорах о своем здоровье, говоря «пожили молодыми да здоровыми и будет». Однако преданные поклонники все равно желают ему улучшения состояния и надеются, что все его усилия себя оправдяют.

Ранее сообщалось, что сама Ксения посещала офтальмолога, который диагностировал ей ухудшение зрения до минус трех.