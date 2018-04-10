Депутат Госдумы предложил судить Бузову, чтобы «ей было стыдно»

Сегодня, 00:30 \\ Шоу-бизнес

Ольга Бузова в своем Instagram недавно удивила поклонников танцами за рулем.

Подписчики Бузовой возмутились ее поведением в автомобиле и отметили, что это очень опасно. Многие писали о том, что ее нужно держать подальше от машин. К слову, на эту историю отреагировал и Виталий Милонов, депутат Госдумы.

Он предложил сделать что-то наподобие «показных» передач о суде, где актеры играют подсудимых и присяжных, рассказывая реальные истории людям. Милонов предложил таким же образом судить Бузову, чтобы «ей было стыдно», а такое себе показательное заседание показать по телевизору, дополнив материалами о том, что бывает, когда водители отвлекаются за рулем.

Депутат отметил, что тогда, когда Ольга делает все для «лайков извращенцев» в своем микроблоге, она рискует жизнями обычных граждан. К слову, не так давно Бузова все же угодила в аварию, когда в ее машину въехал грузовик. Ей достались ушибы.

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Автор - Алёна Иванова
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