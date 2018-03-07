Анну Семенович внесли в базу "Миротворца" после поездки в Крым и выступления в Донбассе

Сегодня, 12:53 \\ Шоу-бизнес

Отмечается, что причиной тому стали поездки Семенович в Крым и Донбасс. Сама певица пока никак не отреагировала на произошедшее.

 СМИ сообщили о том, что знаменитая российская певица Анна Семенович оказалась в базе данных скандального украинского сайта "Миротворец" после того, как поехала выступать в Луганск.

Примечательно, что певица приехала в Донбасс для того, чтобы 28 июля выступить в Луганске во время празднования Дня работника торговли, вместе с ней в ЛНР поехал другой известный исполнитель, Денис Майданов. Отмечается, что "врагом Украины"Семенович также прозвали за то, что она посещала Крым.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в базу "Миротворца" попал российский блогер Илья Давыдов.

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Автор - Наталья Черная
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