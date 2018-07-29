"Не хороните раньше времени": Виноградова рассказала о самочувствии Кобзона

Виноградова призвала СМИ и фанатов не хоронить Кобзона раньше времени. Она решила развеять все слухи о том, что состояние артиста резко ухудшается.

Как стало известно, в понедельник, 30 июля, представитель знаменитого российского артиста Иосифа Кобзона Варвара Виноградова рассказала о том, как на самом деле чувствует себя исполнитель. По ее словам, никаких резких ухудшений здоровья у него нет, потому не стоит усугублять и распускать различные слухи. Виноградова рассказала о том, что каждый день сотни поклонников и представителей прессы звонят в приемный покой больницы и интересуются, как чувствует себя Кобзон, ухудшилось его самочувствие или же он идет на поправку.

Пресс-секретарь также призвала СМИ перестать хоронить исполнителя раньше времени, ведь это не приятно читать близким и семье Кобзона.

Напомним, 27 июля Иосифа Кобзона перевели в реанимацию, так как он находился в тяжелом состоянии. СМИ сообщали о его госпитализации, а уже 28 июля написали о том, что его состояние стало гораздо хуже и он впал в кому. Семья народного артиста СССР опровергла эти сведения, отметив, что Кобзон чувствует себя неплохо.