Фанаты предположили, что Кристина Орбакайте скоро станет бабушкой

На такие мысли фанатов натолкнули свободные наряды супруги Никиты Преснякова. Они отмечают, что раньше Краснова с удовольствием демонстрировала стройную фигуру, а теперь фотографирует только лицо.

Как известно, буквально недавно Никита Пресняков и Алена Краснова отпраздновали годовщину свадьбы на пляжах Майами. Так как девушка является активным пользователем соцсетей, она постоянно публикует снимки с отпуска, однако на этот раз подписчики вместо стройной фигуры могли видеть только ее лицо. Если же на фото Алена появлялась в полный рост, то фигуру скрывали довольно свободные наряды.

На одном из снимков фанаты заметили у Красновой округлившийся живот, потому сразу же предположили, что Кристина Орбакайте в скором времени может стать бабушкой и принялись ее поздравлять с этим радостным событием.

Опровергнуть домыслы фанатов решил сам Никита, отметив, что как только он узнает, что станет отцом, то сам будет кричать об этом радостном событии всему миру, потому никому не придется о чем-то догадываться или искать скрытые смыслы в том, что Алена захотела изменить стиль в одежде.