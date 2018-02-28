Сестры Ким Кардашьян стали завидовать её идеальной фигуре

Сестры Ким Кардашьян одна за одной стали писать в Instagram, что испытывают белую зависть и хотят также иметь такую идеальную фигуру, как у Ким. Стоит отметить, что даже модель Кендалл Дженнер высоко оценила параметры старшей сестры.

37-летняя звезда реалити-шоу Ким Кардашьян много времени проводит в тренажерном зале и занимается с личным тренером, чтобы поддерживать свою феноменальную фигуру. Более того, Ким давно отказалась от сладостей и больше не употребляет мучные изделия, что и положительно сказалось на параметрах знаменитости. Недавно в Instagram Хлои Кардашьян написала, что стала завидовать Ким, поскольку после недавних родов не может похвастаться плоским животом.

Также Кендалл Дженнер написала в своем микроблоге, что не знает девушек, которые бы выглядели настолько хорошо, как Ким. Напомним, что Ким Кардашьян является матерью двух дочерей и сына.