«Хватит напиваться»: Мадонна в очередной раз повела себя неадекватно перед фанатами

Легендарная американская певица опубликовала ролик, в котором пообещала исполнить кавер на песню «La Vie en Rose» Эдит Пиаф. Однако вместо этого Мадонна просто выпила бокал вина, странно улыбаясь.

«Так сложно поставить стакан розового на траву», - прокомментировала своё поведение знаменитость. Однако фанаты такие шутки не оценили. Они всерьёз забеспокоились о состоянии 59-летней Мадонны, призвав её вспомнить об адекватности. По мнению поклонников, в Португалии, где сейчас находится исполнительница, ей становится только хуже, и лучше перебраться в то место, где она действительно будет петь, а не пить.

«Хватит напиваться», - прокомментировал выходку знаменитости один подписчик. Некоторые поклонники подчеркнули, что поведение Мадонны их не радует уже давно, но они надеются – когда-то она вернётся к себе «настоящей», за которую её и ценили. Также фанаты в очередной раз раскритиковали пластику на лице певицы, отметив, что в пьяном виде уродство от хирургии стало ещё заметнее.