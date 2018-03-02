Иллюзия о "муже-олигархе": Ани Лорак работает на износ из-за семейных проблем с финансами‍

Сегодня, 09:48 \\ Шоу-бизнес

Певица призналась, что, на самом деле, ее муж зарабатывает не так уж и много, а ее расходы не совпадают с доходами. Помимо этого, в семье подрастает семилетняя дочь София.

 Известная 39-летняя украинская певица Ани Лорак накануне пообщалась с журналистами и призналась, что в последнее время работает на износ из-за семейных проблем с финансами‍. "Страшно устала", - откровенно рассказывает она. Сейчас самая главная мечта артистки - это иметь более свободный график и хоть немного выспаться.

 Также она призналась, что вынуждена обеспечивать практически всю семью. По ее мнению, в народе существует иллюзия о ее муже-олигархе. Ани Лорак утверждает, что ее супруг Мурат Налчаджиоглу не такой уж и богатый человек. Этот фактор не смущает певицу, ведь для нее дикость - быть зависимой от кого-то в финансовом плане.

Между тем, поклонники считают, что Лорак могла бы выделять работе меньше времени, однако сама того не желает. "Жадность гонит дальше...", - пишут пользователи сети, осуждая материальную ненасытность артистки.

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Автор - Александра Ровер
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