Солнцев обратился к ведущим «Дома-2»: «Призывай, кричи, пищи»

Рустам Солнцев отреагировал на информацию из сети Интернет о том, что проект «Дом-2» находится под угрозой закрытия.

Солнцев отметил, что видел сообщения о том, что, мол, «Дом-2» хотят закрыть, а через известную поляну проложить новую трассу. Из-за этого он обратился к ведущим проекта. Владу Кадони он предложил «выключить хабалку» и вспомнить, что он – колдун и участвовал в «Битве экстрасенсов».

В адрес Ольги Бузовой он заявил, что все у нее основывается на фейке, однако в ее микроблоге есть живые люди. «Призывай, кричи, пищи», - говорит Солнцев. Не забыл он и о Ксении Бородиной. По его мнению, ее поддержал все матери России, ведь она сама – мать «несметного количества детей».

К слову, сами ведущие проекта нигде не заявляли официально о том, что «Дом-2» могут закрыть. Однако поклонники проекта уже во всю обсуждают этот вопрос в социальных сетях.