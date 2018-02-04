Ольгу Бузову снова раскритиковали за «жест Гитлера» на концерте VK Fest

Известная телеведущая, модель и певица Ольга Бузова снова оказалась в центре скандала. На этот раз поклонники раскритиковали артистку за характерный «жест Гитлера», который Бузова применила во время концерта на VK Fest.

Ольга Бузова своё выступление начала со властного жеста, когда рука полностью выпрямлена и целенаправленно смотрит вперед. Поклонники сравнили такое движение Ольги с гитлеровским приветствием. По словам подписчиков, Бузовой бы стоило тщательнее выбирать движение для с своих концертов.

«Вечно рука впереди, как у Гитлера», «Ужас, Оля! Хоть бы почитали, что этот жест означает», «Теперь понятно, как она зомбирует молодежь», «Сама уже, как Гитлер стала. Что за макияж жуткий?», «неудивительно, что мужика себе найти не может…С такими-то замашками», - прокомментировали жест Бузовой подписчики в Instagram.