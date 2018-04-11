Мария Захарова написала песню Кате Лель после бессонной ночи

Сегодня стало известно больше о поэтических способностях ещё одного российского чиновника. Сообщается, что Мария Захарова, которая является представителем Министерства внутренних дел РФ, написала композицию для певицы Кати Лель.

Известно, что депутат создала текст после того, как во второй раз встретилась с исполнительницей. Та рассказала Захаровой о своих переживаниях, эмоциях и жизни в целом, почувствовав, что перед ней человек, которому можно выговориться. Мария заявила, что история Лель является одновременно простой и сложной. По её словам, сон долго не приходил, поэтому следующим утром Захарова села за стол и написала текст песни под названием «Сполна». Однако это не первое произведение чиновника в стихотворной форме.

Напомним, в прошлом году на церемонии открытия Московского кинофестиваля прозвучала её песня, посвящённая российским военным, находящимся на сирийской территории для борьбы с международным конфликтом.