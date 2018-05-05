"Ни обнаженных клипов, ни "горячих" фотосессий": Жасмин рассказала о ревнивом муже

Жасмин рассказала, что муж ревнует ее даже к коллегам, с которыми певица периодически записывает совместные клипы. По словам Жасмин, на первоначальных этапах Илан Шор ревновал ее "к каждому столбу", однако с годами стал немного мягче.

Как известно, в настоящий момент супруг Жасмин Илан Шор переживает довольно трудные времена. Проблемы с законом привели к тому, что под угрозой оказалась его политическая карьера и бизнес, ему нельзя покидать Молдавию, а Жасмин сама старается воспитать детей и живет на две страны. Несмотря на это, певица безумно любит своего мужа и демонстрирует невероятную преданность, отмечая, что поддерживает Шора и доказывает ему свою верность.

Несмотря на это, супруг Жасмин довольно ревнивый человек и часто предъявляет певице претензии в связи с этим. По словам Жасмин, как только они начали отношения, Шор буквально следил за каждым ее шагом, за всеми мужчинами, с которыми она общается, а также постоянно устраивал сцены ревности. Со временем он стал мягче, но все еще иногда высказывает супруги претензии.

Так, буквально недавно он приревновал Жасмин к исполнителю Денису Кляверу. Певица рассказала, что вместе они записывали клип на песню "Любовь-отрава", а затем Илан заявил, что Клявер слишком сильно прижимался к его жене.

Жасмин уже смирилась с происходящим и даже шутит по поводу того, что с таким мужем она не сможет сниматься обнаженной в клипах или устраивать "горячие" фотосессии.