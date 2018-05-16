Сеть: Малахов «засветил» своего сына на селфи с отдыха

В очках Малахова пользователи заметили отражение, которое привлекло их больше, чем сам снимок телеведущего. Многим показалось, что на фото можно увидеть его сына.

Телеведущий Андрей Малахов не спешит показывать поклонникам снимки своего сына. Для мужчины ребенок стал долгожданным первенцем. Имя ему выбирала вся Россия на одном из шоу, а вот внешность мальчика до сих пор остается загадкой.

На недавнем селфи с отдыха, которое Малахов показал в своем Instagram, пользователи заметили некое изображение, которое отражалось в очках телеведущего. На нем будто бы можно увидеть силуэт маленького сына звезды.

Нашлись и скептики, которые обвинили юзеров в чрезмерной любопытности. По словам таких комментаторов, пользователям «нечего делать», из-за чего они рассматривают и пытаются увидеть то, что их не должно волновать. Сам Малахов предпочел оставить ситуацию без комментариев. Пользователи до сих пор продолжают писать, что ведущий «засветил» своего сына из-за невнимательности.