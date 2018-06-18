Леди в красном: Анастасию Волочкову фанаты высмеяли за лишний вес

Сегодня, 16:22 \\ Шоу-бизнес

На днях известная балерина Анастасия Волочкова в очередной раз показала своим подписчикам архивное фото. Пользователи Сети одобрили снимок балерины, однако раскритиковали её за лишний вес.

Анастасия Волочкова на архивном кадре предстала в образе леди в красном, чем и восхитила поклонников. В комментариях фанаты стали писать комплименты Анастасии и восхищаться тем, как несколько лет назад выглядела балерина. Также хейтеры заявили, что Волочкова из-за алкогольных увлечений уже не похожа на себя на снимке.

Многие интернет-пользователи стали утверждать, что сейчас Анастасия значительно увеличилась в размерах, а также испортила себе лицо из-за алкогольных предпочтений: «Настя, убавь в рационе спиртное, оно губит женственность и красоту», «Тогда была значительно эффектнее и худее, чем сейчас», «А кто эта шикарная женщина в красном? Вообще не узнать сейчас».

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Автор - Светлана Тарабан
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