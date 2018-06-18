Отец Меган Маркл помирится с дочерью только после своей смерти

Неоднозначное заявление Томас Маркл сделал во время очередной беседы с журналистами. Охладевшие отношения с дочерью сказываются и на его здоровье.

Томас Маркл заявил, что на его дочь оказывается сильное давление со стороны королевской семьи и английской знати. Страх о том, что прямолинейный Томас «ляпнет» лишнее в лицо королеве или в интервью для прессы, привёл к тому, что отношения Меган поддерживает только с матерью. Отец же говорит, что помирить его с дочерью в этой сложной ситуации может только его смерть.

Но ранее Меган Маркл упоминала, что отношение её семьи к ней изменилось после новости о женитьбе с принцем Гарри. Решение девушки приняли не все. Также среди обывателей ходил слух, что Меган Маркл держится от семьи подальше только потому, что они «потеряли контроль» после свадьбы девушки с принцем Гарри. Они хотели быть ближе к дворцу, но вести светский образ жизни, что разрушило бы репутацию семьи Елизаветы II. В ответ на агрессию Меган её родственники стали вредить девушке провокационными интервью, разрывая с ней последнюю связь.