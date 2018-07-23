Райан Рейнольдс рассказал про гонорар Брэда Питта за роль в "Дэдпуле 2"

Сегодня, 15:31 \\ Шоу-бизнес

Стало известно о подлинном гононаре голливудского актёра Брэда Питта за роль в киноленте «Дэдпул 2». По словам исполнителя главной роли Райана Рейнольдса, экс-возлюбленный Анджелины Джоли снялся в одном из эпизодов всего лишь за чашку кофе.

Актёр вспоминает – когда ему об этом сказали, то в это было очень сложно поверить. Рейнольдс также отметил – когда Питт попросил бодрящий напиток, то сначала в голову пришла догадка, что он просил сеть кофеен, а не всего лишь одну чашку.

Райан оценил данный поступок и одновременно назвал его одним из самых безответственных, так как актёр с мировым именем огласился сыграть бесплатно в фильме роль без экранного времени и слов.

Ранее сообщалось, что Брэд Питт постоянно копировал образы своих возлюбленных, что можно проследить на фотоснимках на просторах Интернета. Пользователи Сети за это его называют «бойфрендом-хамелеоном».

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