«Зажрались»: В Сети раскритиковали фото Шнурова, Баскова и Киркорова

Сегодня, 14:55 \\ Шоу-бизнес

По мнению некоторых пользователей, артисты выглядели слишком счастливыми и беззаботными. Больше всего комментаторам не понравилось выражение лица Сергея Шнурова.

С другой стороны, Николай Басков даже казался несколько «лишним» на фото, которое сам же и опубликовал. Певец посвятил кадр появлению на фестивале «Жара» Сергея Шнурова, отметив, что теперь на мероприятии будет ещё интереснее. Разные артисты и до этого неоднократно публиковали контент с фестиваля, демонстрируя, как там веселятся. Однако именно кадр с участием двух поп-певцов и рокера задел аудиторию в Сети.

«Зажрались», - прокомментировал один подписчик совместный снимок исполнителей. По его словам, певцы напоминали «клоунов», которые ни о чём не думают, кроме как собственного наслаждения, а потому слишком оторваны от своих же фанатов, вынужденных жить со множеством бытовых проблем.

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Автор - Инесс Каминская
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